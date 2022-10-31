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Dünya

Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Ali Cura   | 31.10.2022
Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Moskova

Putin, Soçi kentindeki görüşme öncesi yaptığı konuşmada, Azerbaycan-Ermenistan sınırında ve Karabağ çevresinde olup bitenleri gördüklerini belirtti.

Sorunun onlarca yıldır devam ettiğini ve bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, Paşinyan’a, “Bunun için siyasi iradeniz olduğunu biliyorum ve bunu her şekilde destekliyoruz. Biz sizinle şimdi, sonra ise üçlü formatta yapacağımız toplantıda ilerlememizi sağlayacak kilit noktaları bulmalıyız.” dedi.

Silahlı çatışmaların sona erdirilmesi sürecinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan ortak bildirisiyle anlaşmaya vardıklarını hatırlatan Putin, şunları söyledi:

“Hepimiz, Ermeni ekonomisinin gelişimi de dahil olmak üzere, en önemli şeyin barışı sağlamak ve kalkınma için koşullar yaratmak olduğu gerçeğinden yola çıktık. Bu nedenle ulaşım altyapısındaki engelleri kaldırmak, yeni rotalar oluşturmak, ekonomi ve sosyal alanın gelişimi ile ilgili tüm konular için çalışıyoruz. Tüm bunlar insanların çıkarları için planlanıyor. Bu nedenle bugün tüm bu konular hakkında konuşmalıyız ve umarım ilerleyeceğiz.”

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Putin’in Ermeni tarafının lehinde prensiplerin seçimini destekleyeceğini Valday toplantısında ifade ettiğini anımsatarak “Dağlık Karabağ konusunda, Ermenistan ile Azerbaycan arasında devletler arası ilişkilerin kurulmasına yönelik temel ilke ve parametrelere ilişkin Rus taslağının önerdiği yaklaşımlar bizim için kabul edilebilir niteliktedir.” diye konuştu.

Rusya’nın önerilerinin Prag'da varılan anlaşmalarla çelişmediğini vurgulayan Paşinyan, Prag görüşmeleri sırasında Karabağ konusunda Putin’in kamuoyuna yaptığı açıklamaların kendisine rehberlik ettiğini dile getirdi.

Ermenistan’ın bölgesel bağlantıları açmaya her an hazır olduğunu kaydeden Paşinyan, Ermenistan topraklarındaki ulaşım bağlantılarının kontrolünün tam olarak kendilerinde olması ve Ermeni mevzuatına göre işletilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Paşinyan, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) sınır hizmetlerinin ise anlaşmaların kontrolünü sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişimi konusunun önemine dikkat çeken Paşinyan, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan üçlü toplantısı sonrasında ortak bildiri açıklanabileceğini de söyledi.

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