Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan'da

BAKÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 9. Azerbaycan-Rusya Bölgesel Forumu'na katıldı.

Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen forumda konuşan Putin, iki ülke bölgeleri arasındaki ilişkilerin Rusya ve Azerbaycan ilişkilerinin en önemli parçası olduğunu, Rusya Federasyonu'nun yaklaşık 70 bölgesinin Azerbaycan'ın bölgeleriyle yakın şekilde çalıştığını belirtti.

Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ilkeleri üzerine inşa edildiğini, her zaman çıkarlar dengesini gözettiklerini vurgulayan Putin şunları söyledi:

"Azerbaycan pazarında Rus katılımı olan yaklaşık 700 ortak şirket faaliyet gösteriyor ve Azerbaycan'a doğrudan Rus yatırımı 1,5 milyar dolardan fazla. Enerji şirketlerimiz de başarılı iş birliği gerçekleştiriyor. Yakın zamanda Rosneft ve SOCAR, Goşadaş petrol ve doğalgaz yatağında keşif faaliyetine başlayacak. LUKOIL, Azerbaycan'daki enerji projelerine yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırım yaptı ve Transneft şirketimiz Azerbaycan petrolünün Bakü-Novorossisk petrol boru hattı ile ihracat için güvenilir bir şekilde taşınmasını sağlıyor."

Tarım alanındaki iş birliklerinden de bahseden Putin, şöyle devam etti:

"2017'de, Azerbaycan'dan Rusya'ya gönderilen tarım ürünlerinin oranı yüzde 12 arttı. Bu tarihte gönderilen tarım ürünlerinin toplam hacmi yarım milyon dolara ulaştı. Hazar Denizi'nin hukuki statüsünün belirlenmesi, devletlerimiz arasında yararlı bir iş birliği için yeni fırsatlar açtı. Bu, elbette çığır açan bir çözümdür. Elbette, her şeyin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için yapılması gereken çok şey var ama elde edilen anlaşma, Hazar bölgesindeki iş birliği için iyi bir temel oluşturuyor."

"Rusya, Azerbaycan'ın ithalatında bir numaralı ortağı"

Cumhurbaşkanı Aliyev ise Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları olarak foruma katılmalarının bu etkinliğin faaliyetlerine verdikleri büyük önemin kanıtı olduğunu belirtti.

Putin ile düzenli olarak görüştüklerini söyleyen Aliyev, bu ayın başlarında Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini, mevkidaşıyla gündemdeki tüm konularda çok kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduğunu hatırlattı.

Ziyareti kapsamında iki ülke arasında pek çok faaliyet alanını kapsayan 16 anlaşma imzalandığını hatırlatan Aliyev, ticari ilişkilerin iyi olduğunu, karşılıklı ticaret hacminin arttığını bildirdi.

Aliyev, şunları kaydetti:

"Rusya, Azerbaycan'ın ithalatında ve petrol dışı ürünlerin ihracatında bir numaralı ortağı. Karşılıklı yatırımlarla ilgili projeler de var ve burada da olumlu gelişmeler görüyoruz. Enerji, petrol ve doğalgaz sektöründe de çok güçlü iş birliğimiz var. Son ziyaretimde Rosneft ve SOCAR arasında iş birliği anlaşması imzalandı. LUKOİL şirketi 20 yıldan fazladır Azerbaycan'da faaliyet gösteriyor."

Azerbaycan ile Rusya'nın elektrik enerjisi sistemlerinin paralel çalıştığını bildiren Aliyev, "Taşımacılık sektöründe de çok aktif iş birliği yapıyoruz. Ortaklaşa uygulayacağımız 'Kuzey-Güney' projesi artık sonuç veriyor. Bu yıl, geçen sene ile kıyaslandığında, bu koridor boyunca taşınan mallarda artış görüyoruz ve bu sadece bir başlangıç. Bu koridorun Avrasya'nın en önemli ulaşım arterlerinden biri olmasını ve transit potansiyelimizi artırmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan Havayolları'nın Rusya'nın çeşitli şehirlerine haftada 50'den fazla uçuş gerçekleştirdiğini belirten Aliyev, bu yıl 700 bin Rusya vatandaşının Azerbaycan'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

Putin ve Aliyev, forumun ardından ikili görüşme de gerçekleştirdi. Liderler, Bakü'de devam eden Dünya Büyükler Judo Şampiyonası takım müsabakalarını da izledi.

Muhabir: Ruslan Rehimov