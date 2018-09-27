'Avrupa politikalarının sonucunda denizdeki ölümler üçe katlandı'

ROMA

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü İtalya Ofisi Başkanı Claudia Lodesani, Akdeniz'de yaşanan göçmen ölümlerine ilişkin, "İnsanlar Akdeniz’de ölmeye devam ediyor ama onları göremiyoruz çünkü denizde şahit olabilecek çok daha az kişi var. Avrupa politikalarının sonuçları açık ve net, denizdeki ölümler üçe katlandı." dedi.

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee İtalya ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) İtalya Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin göç politikaları ve arama kurtarma gemisi Aquarius’un son durumuyla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan MSF İtalya Ofisi Başkanı Lodesani, kendilerinin uluslararası kuralları çiğnediğine dair "yalan ve tehditlerden" bıktıklarını söyledi.

Lodesani, "Kaçakçılar konusuyla ilgili gerçek sorumluları suçlama vakti geldi, o da çok kötü Avrupa politikaları. İnsanlar Akdeniz’de ölmeye devam ediyor ama onları göremiyoruz çünkü denizde şahit olabilecek çok daha az kişi var. Avrupa politikalarının sonuçları açık ve net, denizdeki ölümler üçe katlandı." diye konuştu.

Bu yılın başından beri 1260 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Lodesani, "Karaya çıkışlar azaldı çünkü Libya cehenneminde insanların önünü kesiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Macron, Salvini ve Orban utanç verici bir insani kriz meydana getirdi"

Denizde kurtarma sisteminin çökertildiğini belirten Lodesani, ne zaman bir kurtarma operasyonu olsa Avrupa devletleri arasındaki tartışmanın yeniden başladığını dile getirdi.

Artık kurtarılacak hayatların odak noktası olmadığını vurgulayan Lodesani, "İnsanlar siyasetin rehineleri olarak kullanılıyor. Avrupa gerçekten birkaç bin insan için düzgün bir çözüm yolu bulamıyor mu? (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, (İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo) Salvini ve (Macaristan Başbakanı Viktor) Orban, Avrupa sınırlarında utanç verici bir insani kriz meydana getirdi ve bunun idare edilmesiyle ilgili sorumluluk almıyorlar." dedi.



Afganistan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan gibi yerlerdeki faaliyetlerine, yani hayat kurtarmaya devam edeceklerini vurgulayan Lodesani, denizde de aynı şeyi yapmayı sürdürmek istediklerinin altını çizdi.

"İnsanların hayatını düşünen bir ülke bize bayrak verecektir"

Panama’nın Aquarius’un kaydını iptal etmesine de değinen Lodesani, "Gerçekten insanların hayatını düşünen herhangi bir hükümet bize denizde hayat kurtarmaya devam edebilmemiz ve dünyadaki en tehlikeli göç rotasına ışık tutabilmemiz için bir bayrak verecektir." şeklinde konuştu.

Libya’daki göçmen ve sığınmacıların acilen üçüncü ülkelere insani tahliyesinin gerçekleştirilmesi çağrısında bulunan Lodesani, "nefret politikalarına karşı ses yükseltilmesi ve insanların hayatını merkeze koyan dayanışma politikalarının talep edilmesi" çağrısında bulundu.

"Panama hükümetinden kararından vazgeçmesini istiyoruz"

SOS Mediterranee Operasyonlar Genel Direktörü Frederic Penard da "Panama hükümetinden kararından vazgeçmesini istiyoruz. Bayrak, gemi hala denizdeyken geri alınamaz. Bu yüzden gemi Marsilya'ya varana kadar Panama gemisi olarak kalmaya devam edecek. Panama hükümetinin de bu meseleyi tekrar düşünmesi için zaman var." ifadelerini kullandı.

Bayrağın yine de Aquarius'tan alınması halinde AB üyelerine denizde hayat kurtarmanın önemine dair yaptıkları açıklamaları hatırlatacaklarını belirten Penard, "Şimdi (AB ülkelerinin) denizde hayat kurtarmaya önem verdiklerini gösterme zamanı. Tüm Avrupa ülkelerine Aquarius’un bayrak sorununa bir çözüm önermeleri ve Aquarius'a bir Avrupa bayrağı teklif etmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Aquarius'taki göçmenlerin Malta'ya transferi hava şartları düzelince yapılacak

Bu arada SOS Mediterranee İtalya’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aquarius’un uluslararası sularda beklediği, Malta gemisine yapılacak transferin ancak hava şartları iyileştikten sonra mümkün olabileceği, dolayısıyla kurtarılan göçmenlerin bekleme süresinin uzadığı duyuruldu.

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee’nin arama kurtarma gemisi Aquarius, geçen hafta iki operasyonda 17’si çocuk 58 göçmeni kurtarmıştı.

İtalya ve Malta, gemiye limanlarına yanaşma izni vermemişti. Daha sonra Fransa’nın Marsilya Limanı'na dümen kıran gemiye, bu ülke de yanaşma izni vermeyeceğini açıklamıştı.

Son olarak Malta, Fransa, Almanya, İspanya ve Portekiz’in vardığı anlaşma sonucunda göçmenlerin ivedilikle diğer ülkelere dağıtılmak üzere Malta’da karaya çıkmasına izin verilmişti.

Öte yandan Aquarius’un bayrağını taşıdığı Panama, 21 Eylül’de "Hakkında, Akdeniz sahillerinde kurtarılan göçmen ve sığınmacılara yönelik uluslararası yasal prosedürlere uymadığı ihbarları yapıldığı gerekçesiyle" geminin kaydının iptal sürecini başlattığını duyurmuştu.

Muhabir: Ecenur Çolak