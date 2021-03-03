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Dünya

'Rusya'nın Davosu' 2-5 Haziran'da düzenlenecek

“Rusya’nın Davos’u” olarak nitelendirilen, ülkenin en önemli uluslararası etkinliği sayılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) bu yıl 2-5 Haziran’da düzenlenecek.

Emre Gürkan Abay   | 03.03.2021
'Rusya'nın Davosu' 2-5 Haziran'da düzenlenecek

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) Yönetici Sekreteri Anton Kobyakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen etkinliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Uzmanlara göre, Rusya ve dünyanın salgın sonrası bir dönüm noktasında bulunduğuna işaret eden Kobyakov, “Aşılanma ve sürü bağışıklığı süreçlerini de dikkate aldığımızda, SPIEF’i bu yıl 2-5 Haziran’da düzenlemenin mümkün olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Putin’in de her yıl katıldığı ve Rus organizasyon şirketi Roscongress tarafından organize edilen SPIEF, 1997’den bu yana düzenleniyor.

2019’da yapılan foruma 145 ülkeden 19 bin kişi katılırken, organizasyon kapsamında toplam değeri 3 trilyon rubleye ulaşan çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.

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