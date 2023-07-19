Dolar
26.78
Euro
30.00
Altın
1,977.25
ETH/USDT
1,902.20
BTC/USDT
29,877.00
BIST 100
6,571.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Prigojin, Wagner paralı savaşçı birliklerinin Belarus’a geldiğini söyledi

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini bildirdi.

Ali Cura  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Prigojin, Wagner paralı savaşçı birliklerinin Belarus’a geldiğini söyledi

Moskova

​​​​​​​Wagner’e ait sosyal medya hesaplarında yayınlanan videodaki görüntü ve ses kayıtlarına göre, Prigojin, birliklerine yönelik konuşma yaptı.

Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin de birliklere yönelik hitapta bulundu.

Belarus topraklarına geldiği için savaşçılarını tebrik eden Prigojin, “Onurlu bir şekilde savaştık, Rusya için çok şey yaptınız. Şimdi cephede olanlar, oraya katılmamıza gerek olmayan bir utançtır. Kendimizi tam olarak kanıtlayabileceğimiz anı beklemek için de bir süre Belarus'ta olmamıza karar verildi.” ifadelerini kullandı.

Belarus’ta iken Belarus ordusunu “dünyanın ikinci ordusu” yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirdi.

Prigojin, eğitim ve artan deneyimleri sonrasında Wagner paralı savaşçılarının Afrika’ya yeni bir yola gideceklerini belirterek, “Kendimizi utandırmak zorunda kalmayacağımızdan emin olduğumuzda belki de (Ukrayna’daki) özel askeri operasyona geri döneriz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti ve Veliaht Prens Selman ile görüşmesi sonrası ortak açıklama
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Benzer haberler

Prigojin, Wagner paralı savaşçı birliklerinin Belarus’a geldiğini söyledi

Prigojin, Wagner paralı savaşçı birliklerinin Belarus’a geldiğini söyledi

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Müslümanlara karşı saldırganlık aptallık

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet