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Dünya, Koronavirüs

Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini geçti

Son dönemde vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle ülke genelinde sert önlemler alan Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini aştı.

Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan   | 29.10.2020
Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini geçti

Varşova

Polonya ve Avusturya'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaydedildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son dönemde vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle ülke genelinde sert önlemler alan Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini aştı.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 156 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 319 bin 250 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 301 artarak, 5 bin 149'a çıktı.

Avusturya

Avusturya'da son 24 saatte 4 bin 453 yeni vaka tespit edildi. Bir günde en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede toplam 93 bin 949 vaka görülürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artarak, 1056'ya çıktı.

Günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle hükümetin cumartesi günü yeni önlemler açıklaması bekleniyor.

Çekya'da Kovid-19 nedeniyle son iki ayda 3'üncü sağlık bakanı

Son 24 saatte 12 bin 980 vakanın görüldüğü Çekya'da Kovid-19 nedeniyle geçen bir buçuk ay zarfında art arda iki sağlık bakanının görevlerini sonlandırmalarının ardından Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Jan Blatny'i yeni sağlık bakanı olarak atadı.

Çekya'da toplam vaka sayısı 297 bin 13'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 128 artarak 2 bin 675'e ulaştı.

Macaristan

Macaristan'da son 24 saatte 2 bin 194 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 68 bin 127'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 56 artarak 1634'e yükseldi.

Slovakya

Slovakya'da ise son 24 saatte 2 bin 785 vaka görülürken, toplam vaka sayısı 51 bin 728’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 artarak 200'e yükseldi.

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