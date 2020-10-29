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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da hastanelerdeki doluluk alarm veriyor

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artışla yoğun bakım ünitelerinin yarısı dolunca sağlık sisteminin çökebileceği uyarısı yapıldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 29.10.2020
Belçika'da hastanelerdeki doluluk alarm veriyor

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen Belçika'da hastanelerdeki doluluk "alarm verici" düzeye çıkınca uzmanlar Belçikalı yöneticilere acilen daha sıkı önlemler alınması için uyarıda bulundu.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, Kovid-19 bulaşma oranında Avrupa'da en üst sıradaki Belçika'da yaklaşık 2 bin yoğun bakım yatağının yarısı Kovid-19 hastalarıyla doldu.

Hastanelerdeki ağır hasta sayısında artış üzerine uzmanlar federal ve bölgesel hükümetleri daha sıkı önlemler almaları için uyardı.

Belçika hükümetinin salgın konusundaki danışmanı virolog Marc Van Ranst, yarın salgındaki durumu ele alacak İstişare Komitesi toplantısı öncesinde "acilen frene basmak ve ülkede tam bir kapanmaya gitmek" gerektiğini söyledi.

Van Ranst, sağlık sistemindeki durumun "kritik" olduğunu, acilen önlem alınması gerektiğini bildirdi.

Diğer uzmanlar da Belçika'da 22.00-06.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı ve restoran, bar ve kafelerin kapalı tutulması gibi tedbirlerin yetmeyeceğini belirtti.

Sağlık sistemi çökebilir

Salgında sıkça görüşlerine başvurulan Anvers Üniversitesi Tıp Fakültesi Epidemiyoloji Profesörü Pierre Van Damme, Belçika'nın uluslararası yardım istemek zorunda kalabileceğini söyledi.

Van Damme, sağlık sisteminin çökme tehlikesi bulunduğunu belirterek, başta Almanya gibi komşu ülkeler olmak üzere başka ülkelerden yardım istenmesi, otellerin hastaneye dönüştürülmesi, ordunun göreve çağrılması gibi durumlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Belçika'daki hastanelerde 2 bin yoğun bakım yatağı ve yoğun bakımda 993 hasta bulunuyor.

Ulusal Halk Salığı Enstitüsü de hasta sayılarındaki artışın böyle devam etmesi durumunda yoğun bakım yataklarının gelecek hafta dolacağını öngörüyor. Böyle bir durumu önlemek için durumu daha hafif olan hastaların otellerde tedavi altına alınması ve ordunun sağlık çalışanlarına yardım etmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

İlk dalgadaki zirve aşıldı

Belçika şu anda 100 bin kişiye düşen 1497 vakayla Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülke konumunda. Toplam vaka sayısının 368 bini geçtiği ülkede şu ana kadar 11 bin 170 kişi hayatını kaybetti. Günlük ortalama yeni vaka sayısı ise 14 bin 356.

Hastanelerde 5 bin 924 Kovid-19 hastası tedavi görüyor. Bu sayı salgının ilk dalgasında zirvenin görüldüğü nisan ayındaki sayıların da üzerinde. Yoğun bakımda 993, solunum cihazına bağlı 541 hasta bulunuyor.


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