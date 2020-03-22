KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe giriyor
KKTC'de bu gece yarısından itibaren yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceği açıklandı.
Lefkoşa
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede bu gece yarısından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini duyurdu.
Bakan Özersay, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürülüğe girecek ama bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek."
KKTC'de toplam 35 koronavirüs vakası görülürken hastalardan 3'ü taburcu edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.