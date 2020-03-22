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Dünya, Koronavirüs

KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe giriyor

KKTC'de bu gece yarısından itibaren yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceği açıklandı.

Muhammet İkbal Arslan   | 22.03.2020
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe giriyor

Lefkoşa

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede bu gece yarısından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakan Özersay, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürülüğe girecek ama bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek."

KKTC'de toplam 35 koronavirüs vakası görülürken hastalardan 3'ü taburcu edilmişti.

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