Dolar
13.54
Euro
15.29
Altın
1,813.58
ETH/USDT
3,842.00
BTC/USDT
46,611.00
BIST 100
1,963.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Polonya göçmen krizi yaşanan Belarus sınırına duvar örecek

Polonya'nın, geçen yıl sonunda göçmen krizinin yaşandığı Belarus sınırına duvar öreceği açıklandı.

Hüseyingulu Hüseyinzade   | 04.01.2022
Polonya göçmen krizi yaşanan Belarus sınırına duvar örecek

Varşova

Yerel basında çıkan haberlere göre, Polonya İçişleri Bakanlığı ile Sınır Muhafızlığı, Polonya-Belarus sınırına duvar inşası için sözleşme imzaladı.

Polonya Sınır Muhafızlığından Tuğgeneral Wioletta Gorzkowska, inşası haziranda bitecek duvarın, gerekli ve acil bir yatırım olduğunu belirtti.

Gorzkowska, Polonya sınırının güçlendirilmesinin yanı sıra lojistik açıdan stratejik bir yatırım olacağını dile getirdiği duvarın, Belarus sınırının 186 kilometrelik bölümünde inşa edileceğini söyledi.

Duvarın 5 buçuk metre yüksekliğe sahip olacağı, inşasında 50 ton çelik kullanılacağı, tel örgüyle destekleneceği, son teknoloji elektronik ve kamera sistemleriyle donatılacağı, ayrıca 22 kapıya sahip olacağı duyuruldu.

Polonya-Belarus sınırına yapılacak duvarın maliyetinin, yaklaşık 130 milyon doları bulacağı kaydedildi.

Belarus-Polonya sınırında, Kasım 2021'de, Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde toplanmışlardı.

Daha sonra bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da günlük vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti
Türkiye'de 54 bin 724 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
Fransa’da Kovid-19’un yeni bir varyantı tespit edildi

Benzer haberler

Polonya göçmen krizi yaşanan Belarus sınırına duvar örecek

Polonya göçmen krizi yaşanan Belarus sınırına duvar örecek

Polonya'da bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu getiriliyor

Brüksel Zirvesi AB'nin günü kurtarma telaşında olduğunu gösterdi

Bakan Çavuşoğlu: Afganistan ve Suriye’de yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın durumu hepimiz için endişe kaynağı

Bakan Çavuşoğlu: Afganistan ve Suriye’de yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın durumu hepimiz için endişe kaynağı