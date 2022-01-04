Dolar
13.54
Euro
15.29
Altın
1,813.58
ETH/USDT
3,842.00
BTC/USDT
46,611.00
BIST 100
1,963.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de mahkemeden, Kovid-19 aşısını reddeden askerlerin cezalandırmasına ihtiyati tedbir

Kasım İleri   | 04.01.2022
ABD'de mahkemeden, Kovid-19 aşısını reddeden askerlerin cezalandırmasına ihtiyati tedbir

Washington

ABD'nin Texas eyaletinde federal mahkeme, Savunma Bakanlığının, Kovid-19 aşısını dini gerekçelerle reddeden Deniz Kuvvetleri, Deniz Hava Kara Takımlarına (Navy SEAL) bağlı 35 askere cezai işlem uygulanması konusunda ihtiyati tedbir kararı verdi.

ABD'de ordu içinde aşı olmayı reddetme konusundaki tartışma sürüyor.

Savunma Bakanı Lloyd Austin'in geçen yıl 24 Ağustos'taki tüm silahlı kuvvetlerin aşı olmasına yönelik talimatı büyük ölçüde yerine getirilse de 40 bin civarında asker halen aşı olmayı reddediyor.

Pentagon aşı olmayı reddeden askerler hakkında çeşitli şekillerde işlem yapmaya hazırlanırken, ABD Deniz Kuvvetlerinin özel kuvvet birliği Navy SEAL'a bağlı 15 askerin Texas'ın Fort Worth Mahkemesinde ABD yönetimine karşı açtığı davada ilk karar çıktı.

Davanın hakimi Federal Yargıç Reed O'Connor kararında, "Ulusumuz, ordumuzdaki erkek ve kadınlardan hizmet etmelerini, acı çekmelerini ve fedakarlık etmelerini istiyor ama biz onlardan vatandaşlıklarını bir kenara bırakmalarını ve korumaya yemin ettikleri haklarından vazgeçmelerini isteyemeyiz." ifadesini kullandı.

15 Navy SEAL askerinin Dini Özgürlüklerin Yeniden Temini Yasası ve Anayasanın Birinci Bölümü kapsamında aşıdan muaf olmak istediklerini hatırlatan O'Connor, "Deniz Kuvvetleri, dini muafiyetler verildiği biliniyor ancak Deniz Kuvvetleri son zamanlarda dini gerekçelerle aşı muafiyeti taleplerini otomatik olarak reddetti." değerlendirmesinde bulundu.

O'Connor, Kovid-19 salgınının, hükümete dini özgürlükleri göz ardı etme yetkisi vermediğini belirterek, ifade özgürlüğü dahil toplumsal özgürlük konularını içeren Anayasanın birinci bölümünde de Kovid-19 istisnası olmadığını kaydetti.

Yargıç, "Sözlü argümanlar, ilgili gerçekler ve geçerli yasayı göz önünde bulunduran mahkeme, davacıların ihtiyati tedbir önergesinin kabul edilmesi gerektiği ve iş bu belge ile ihtiyati tedbir verilmesine karar vermiştir." ifadesini kullandı.

Bu kararın öncelikli olarak dini gerekçelerle aşıyı reddeden askerler için emsal teşkil edeceği belirtilirken, davanın ilerleyen süreçlerinde ABD'de önemli bir yasal tartışmaya da yol açmasının beklendiği ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da günlük vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti
Türkiye'de 54 bin 724 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
Fransa’da Kovid-19’un yeni bir varyantı tespit edildi

Benzer haberler

ABD'de Biden'a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı

ABD'de Biden'a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı

ABD'de mahkemeden, Kovid-19 aşısını reddeden askerlerin cezalandırmasına ihtiyati tedbir

ABD'de her 10 Cumhuriyetçiden 4'ü Kongre baskınının aşırı şiddet içermediğini düşünüyor

ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı

ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor

ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor

ABD'de yılın ilk çalışma günü 2 bin 600 uçuş iptal edildi

ABD'de yılın ilk çalışma günü 2 bin 600 uçuş iptal edildi