Dolar
18.21
Euro
18.12
Altın
1,696.19
ETH/USDT
1,556.00
BTC/USDT
19,795.00
BIST 100
3,142.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Polonya, Almanya'dan 1,3 trilyon dolar savaş tazminatı talep edecek

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, hükümetin Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nda ülkesini işgal etmesi nedeniyle Almanya'dan yaklaşık 1,3 trilyon dolar tazminat talep edeceğini söyledi.

Selen Temizer   | 01.09.2022
Polonya, Almanya'dan 1,3 trilyon dolar savaş tazminatı talep edecek

Varşova

Kaczynski, Nazi Almanyası'nın işgal yıllarının ülkeye maliyetine ilişkin uzun zamandır beklenen raporunu açıkladı.

Varşova'da savaş zamanı yıkıntılarından yeniden inşa edilen Kraliyet Kalesi'nde düzenlenen törende konuşan Kaczynski, "Tazminatlar konusunda müzakereleri başlatmak üzere Almanya'ya başvuracağız." ifadelerini kullandı.

Kaczynski, bunun "uzun ve kolay olmayan bir yol" olacağını ancak "bir gün başarı getireceğini" belirtti.

1,3 trilyon dolar tazminatın ödenmesinin "gerçek Polonya-Alman uzlaşmasına" hizmet edeceğini aktaran Kaczynski, Alman ekonomisinin bu faturayı ödeyebilecek durumda olduğunu söyledi.

"Almanya Polonya'ya karşı işlediği suçların hesabını hiçbir zaman vermedi" diyen Kaczynski, savaş suçu işleyen pek çok Almanın savaştan sonra Almanya'da cezasız kaldığını savundu.

Rapor ekibinin başkanı milletvekili Arkadiusz Mularczyk ise, “Alman işgalinden sorumlu tuttuğu yaklaşık 5,2 milyon can kaybına mali bir değer biçmenin imkansız olduğunu” dile getirdi.

"En korkunç trajedilerden"

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da, Gdansk yakınlarındaki Westerplatte yarımadasında sabah erken saatlerde düzenlenen törenlerde yaptığı konuşmada "Savaş tarihimizdeki en korkunç trajedilerden biri." dedi.

Savaşta 3 milyonu Yahudi olmak üzere yaklaşık 6 milyon Polonya vatandaşı öldürülmüş ve bunların bir kısmı doğudan işgal eden Sovyet Kızıl Ordusunun kurbanı olmuştu. Polonya hükümeti, Sovyetler Birliği'nin baskısıyla ülkenin o zamanki komünist liderlerinin 1953'te Almanya'dan daha fazla hak talep etmemeyi kabul eden deklarasyonunu reddetmişti.

Almanya, savaştan sonraki yıllarda Doğu Bloku ülkelerine tazminat ödendiğini, Polonya'nın sınırlar yeniden çizilirken Doğu'da kaybettiği toprakların Almanya'nın savaş öncesi topraklarının bir kısmıyla telafi edildiğini savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan'ın sahadaki bu hareketlerinin tehlikeli sonuçları olabilecektir
İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı
13 bin 163 hekimin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih süreci başladı
Malatya'da otomobilin üst geçide çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Benzer haberler

Polonya, Almanya'dan 1,3 trilyon dolar savaş tazminatı talep edecek

Polonya, Almanya'dan 1,3 trilyon dolar savaş tazminatı talep edecek

Almanya'da orta sınıf yaşam standartlarını korumak için birikimlerini tüketiyor

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

Enerji krizi Almanya’yı nasıl etkiliyor?

Enerji krizi Almanya’yı nasıl etkiliyor?
Lufthansa, pilotların yarınki grevi nedeniyle 800 uçuşu iptal etti

Lufthansa, pilotların yarınki grevi nedeniyle 800 uçuşu iptal etti
Almanya'da akaryakıt fiyatları yükseldi

Almanya'da akaryakıt fiyatları yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet