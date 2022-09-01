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Dünya

Yunan basını Türk İHA'larının Ege'deki üstünlüğünden rahatsız

Yunan "Kathimerini" gazetesi, Türk İHA'larının ülkeleri için "tehdit" oluşturduğunu belirterek, "Yunanistan, yeterli elektronik harp teçhizatına sahip değil. Bu da Ege'de olası Türk-Yunan çatışması durumunda kaygı verici." değerlendirmesini yaptı.

Tevfik Durul   | 01.09.2022
Yunan basını Türk İHA'larının Ege'deki üstünlüğünden rahatsız

Atina

Gazete, Yunan askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Geçmişte Türk jetlerinin Ege'de yaptıkları işin bir kısmını artık İHA'ların üstlendiği" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz artık İHA'larımızla varız, SİHA'larımızla varız, Akıncılarımızla varız, şimdi Gökbeylerimizle varız ve bütün bu silahlarımızla dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız." açıklamasına yer verilen haberde, Bayraktar TB-2, Akıncı ve Anka-S’lerin özellikleri tanıtıldı.

Haberde, Yunanistan'ın da Türk İHA'larına karşı "tedbir" amaçlı projeler tasarladığı ileri sürülerek, "İHA’larda parazit üreten İsrail yapımı anti-İHA unsurların Doğu Ege adalarına konuşlandırılması büyük bir gizlilikle sürdürülüyor. Diğer yandan ABD’den MQ-9 tipi İHA'lar satın alınmasına karar verildi. Yerli İHA projeleri de gündemde." ifadeleri kullanıldı.

Türk İHA'larının, ülke savunması için "tehdit" olarak nitelendirildiği haberde, "Yunanistan, yeterli elektronik harp teçhizatına sahip değil. Bu da Ege'de olası bir Türk-Yunan çatışması durumunda kaygı verici." ifadelerine yer verildi.

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