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Dünya, Koronavirüs

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 106 kişi öldü

Peru'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 09.06.2020
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 106 kişi öldü

Ankara

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 106 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 571'e yükseldi, vaka sayısı ise 3 bin 181 artarak 199 bin 696'ya çıktı.


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Sağlığına kavuşanların sayısı 89 bin 556 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.



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