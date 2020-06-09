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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 50 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 594 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Adam Abu-bashal   | 09.06.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 50 bini geçti

Abuja

Sağlık Bakanı Zweli Lawrence Mkhiz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede şimdiye kadar 943 bin 59 Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.

Mkhiz, vaka sayısının 2 bin 594 artarak 50 bin 879'ya ulaştığını belirtti.


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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte yaşamını yitiren 82 kişiyle birlikte ölü sayısının 1080'e yükseldiğini ifade eden Mkhiz, 26 bin 99 kişinin de iyileştiğini kaydetti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vakaların yarısından fazlasının son iki haftada görüldüğünü belirtti.

Ramaphosa, vakaların hızlıca artmasının endişe verici olduğunun altını çizerek, "Vaka sayıları, muhtemelen çoğumuzun hayal ettiğinden daha fazla oldu." ifadelerini kullandı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 190 bini aşarken, 5 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1271 ölümle kıtanın kuzeyindeki Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1080 ile Güney Afrika, 715 ile Cezayir, 359 ile Sudan ve 354 ile Nijerya izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika'nın ardından Mısır (35 bin 444), Nijerya (12 bin 486), Cezayir (10 bin 265) şeklinde sıralandı.

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