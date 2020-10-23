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Dünya

Pentagon'dan S-400 testi için Türkiye'ye kınama

Pentagon Sözcüsü Hoffman, "Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyor." açıklamasını yaptı.

Kasım İleri   | 23.10.2020
Pentagon'dan S-400 testi için Türkiye'ye kınama

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyor." açıklamasını yaptı.

Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "Pozisyonumuz konusunda açık ve tereddütsüz olduk, operasyonel bir S-400 sistemi, Türkiye'nin müttefik olarak ABD ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu sistemleri almasına karşı çıktıklarını hatırlatan Hoffman, "Güvenlik ilişkilerimiz için ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyan bu testlere itiraz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hoffman, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 programına katılımının askıya alındığını hatırlatarak, "S-400 başka alanlardaki iş birlikleri konusunda engel olmaya devam ediyor." açıklamasına yer verdi.

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