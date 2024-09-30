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Dünya

Pentagon: Ortadoğu'da çatışmanın genişletilmesini engellemeye kararlıyız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ortadoğu'daki çatışmaların bölgeye yayılmaması konusunda "kararlı" olduklarını belirtti.

Mücahit Oktay  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Pentagon: Ortadoğu'da çatışmanın genişletilmesini engellemeye kararlıyız

New York

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder tarafından paylaşılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Lloyd Austin, hafta sonu boyunca ekibiyle, Ortadoğu'daki anlık gelişmeleri takip etti.

Açıklamada, "Kendisi (Austin) ve Savunma Bakanlığı liderleri, bölgedeki ABD vatandaşlarının ve güçlerinin korunmasına, İsrail'in savunulmasına ve caydırma ve diplomasi yoluyla durumun azaltılmasına odaklanmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Pentagon'un açıklamasında, Austin'in, ABD'nin İran ve İran destekli ortaklarının "durumu istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye" kararlı olduğu vurgulandı.

Savunma Bakanlığının, bölgede "önemli miktarda yetenek bulundurmaya" ve gelişen güvenlik durumuna göre kuvvetlerini dinamik tutmaya devam ettiği bilgilerine yer verilen açıklamada ayrıca, önümüzdeki günlerde ABD'nin savunma hava desteği yeteneklerinin "daha da güçlendirileceği" vurgulandı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyla Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesi sonrasında ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki ABD vatandaşlarından olası çatışmalara karşı "kriz eylem planı" oluşturmaları ve "uzun süreler boyunca yerlerinden ayrılmamaya" hazırlanmaları çağrısında bulunmuştu.

Bölgede çatışmaların artma ihtimaline karşın ülkede kalan ABD vatandaşlarının yakınlarının Lübnan'ı ziyaret etme planlarını yeniden gözden geçirmesi istenmişti.

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