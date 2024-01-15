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Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin taburcu edildi

Prostat kanseri teşhisi konulan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in tedavisinin sona erdiği ve taburcu edildiği bildirildi.

Mücahit Oktay  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
ABD Savunma Bakanı Austin taburcu edildi

Washington

Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin'in 1 Ocak'tan bu yana prostat kanseri teşhisiyle hastanede tedavi gördüğü anımsatıldı

Tedavi sürecinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Sağlık personeliyle yapılan istişarenin ardından Bakan Austin, bugün Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden taburcu edildi." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Austin'in Pentagon'daki mesaisine hemen dönmeyeceği, "bir süre evden çalışacağı" belirtildi.

Bakan Lloyd Austin'in hastaneye kaldırılması

ABD'de Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığının geç duyurulması ülkede tartışma yaratmıştı.

Pentagon'dan ilk olarak 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkililerinin ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Devam eden tartışmalar üzerine Pentagon, Bakan Austin’in 22 Aralık 2023’te hastaneye kaldırılarak prostat kanseri teşhisi ile operasyon geçirerek ertesi gün taburcu edildiğini ancak akabinde yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak’ta yeniden hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Austin’in hastaneye kaldırılması ve sonraki süreçte Beyaz Saray dahil üst düzey yetkililere ve kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmaması tepki çekmiş, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu da Savunma Bakanı'nın "gizlice" hastaneye kaldırılmasıyla ilgili resmi soruşturma başlattığını duyurmuştu.

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