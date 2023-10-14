Dolar
27.80
Euro
29.21
Altın
1,932.86
ETH/USDT
1,550.80
BTC/USDT
26,883.00
BIST 100
8,113.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "EXPO 2023 - Kahramanmaraş" açılış programında konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattının Yenice şantiyesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunuyor. Fransa'nın başkenti Paris'te, Filistin halkıyla dayanışma gösterisi yapılıyor.
logo
Dünya

Paris'teki Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilerek kapatıldı.

Esra Taşkın  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Paris'teki Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı

Paris

Paris'teki Louvre Müzesince X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, müzenin güvenlik gerekçesiyle bugün kapılarını kapattığı bildirildi.

Açıklamada, müzeye ziyarette bulunmak için rezervasyon yaptıranların bilet ücretinin iade edileceği belirtildi.

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Louvre Müzesi, bomba ihbarı mesajlarının ardından tahliye edilerek ziyarete kapatıldı. 15 bin kişinin tahliye edildiği müzede, emniyet güçlerinin aramaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Gazzeli siviller için Türkiye'den gıda kolileri ve tıbbi malzeme bölgeye sevk edildi
Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Benzer haberler

Paris'teki Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı

Paris'teki Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı

Paris'te yarın yapılması planlanan Filistinlilerle dayanışma gösterisi yasaklandı

Fransa, İsrail'in Gazze'deki sivilleri koruması gerektiğini bildirdi

Paris'te maaş artışı talebiyle yürüyen protestoculara polisten sert müdahale

Paris'te maaş artışı talebiyle yürüyen protestoculara polisten sert müdahale
Fransa'da "selamünaleyküm" diyen kadın komşusunun şikayetiyle bir süre gözaltına alındı

Fransa'da "selamünaleyküm" diyen kadın komşusunun şikayetiyle bir süre gözaltına alındı
Fransa'ya göre, İsrail'in operasyonları temel insani yardıma erişimi engellememeli

Fransa'ya göre, İsrail'in operasyonları temel insani yardıma erişimi engellememeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet