Almanya'da Filistinli kadın yazarın ödül töreni ertelendi
Almanya'da 75. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'nda, Filistinli yazar Adania Shibli'ye "LiBeraturpreis 2023" ödülünün verileceği törenin ertelendiği bildirildi.
Köln
Litprom Derneği, Shibli'nin "Küçük Bir Ayrıntı" isimli romanıyla layık görüldüğü ödülün 20 Ekim yerine ileri bir tarihte verileceğini duyurdu.
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Yerel basındaki haberlere göre dernek, "Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı nedeniyle kimsenin kutlama yapmak istememesini" ertelemeye gerekçe gösterdi.
Bağımsız bir jüri tarafından ödüle layık görülen Shibli'nin romanı, bazıları tarafından övülürken, bazıları da Yahudi karşıtı klişeler olduğu gerekçesiyle eseri eleştirmişti.
Ödül töreninin kitap fuarından sonra belirlenecek bir tarihte yapılmasının planlandığı belirtildi.
Köln'de gösteri yapmak Filistinlilere yasak, İsraillilere serbest
Almanya'nın Köln kentindeki Heumarkt Meydanı'nda bugün yapılması planlanan "İşgal Altındaki Filistin" mitinginin polis tarafından yasaklandığı bildirildi.
Polisin yaptığı açıklamada yasağa gerekçe olarak "güvenlik durumundaki kötüleşme" gösterildi.
Aynı saatlerde İsrail yönetimini desteklemek amacıyla düzenlenecek "İsrail nefretine ve Yahudi karşıtlığına karşı durma" gösterisine ise izin verildi.
Alman polisi, İsrail'e destek gösterisi yapılacak alanda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.