Dolar
17.12
Euro
18.01
Altın
1,871.35
ETH/USDT
1,675.10
BTC/USDT
29,166.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç oynandı.

Yunus Kaymaz   | 10.06.2022
UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü

İstanbul

A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Avusturya ile Fransa 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 37. dakikada Andreas Weimann, konuk takımın golünü ise 83. dakikada Kylian Mbappe attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Avusturya-Fransa: 1-1

Danimarka-Hırvatistan: 0-1

B Ligi

2. Grup:

Arnavutluk-İsrail: 1-2

C Ligi

3. Grup:

Azerbaycan-Slovakya: 0-1

Belarus-Kazakistan: 1-1

D Ligi

1. Grup:

Moldova-Letonya: 2-4

Andorra-Lihtenştayn: 2-1

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'30Altı İklim Zirvesi' iklim gönüllüsü gençleri İstanbul'da buluşturdu
Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı
Erzincan'da selin 3 kilometre sürüklediği kamyonet hurdaya döndü

Benzer haberler

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'tan transfer açıklaması

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapımı 10 ay önce tamamlanan stadyumda karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü
Milli futbolcu Merih Demiral: Galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz

Milli futbolcu Merih Demiral: Galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz
Lüksemburg Teknik Direktörü Holtz: Güzel bir maç olacak

Lüksemburg Teknik Direktörü Holtz: Güzel bir maç olacak