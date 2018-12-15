Paris'te 'sarı yeleklilere' polis müdahalesi

Fotoğraf: AA/Dursun Aydemir

PARİS

Fransa'nın başkenti Paris'te "sarı yeleklilerin" düzenlediği gösteride gerginlik artarken, bir protestocu gözünden yaralandı.

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüşen gösteriler, hükümetin iptal çağrılarına rağmen bugün ülke genelinde devam ediyor.

Macron'un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, gösterilerin beşinci haftasında bir kez daha Paris'te Champs-Elysees Caddesi ve Opera Meydanı'nda toplandı.

Geçen haftalara göre sayıları az olan göstericiler ile polis arasında gerginlik artmaya başladı. İlk müdahale sonrası Champs-Elysees Caddesi etrafındaki ara sokaklara da yayılan gösteride polis ve protestocular arasında çatışma yaşanıyor.

Bir gösterici gözünden yaralandı

Polise taş atan göstericilere güvenlik güçleri biber gazı ile karşılık veriyor. Bu sırada gözünden yaralanan bir gösterici ambulansla hastaneye kaldırıldı. Protestocular, atılan biber gazı kapsülünün göstericinin gözüne geldiğini iddia etti.

Fransız medyası 95 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, polis Paris'teki gösterilere 3 bin kişinin katıldığını duyurdu.

89 bin polis görevde

Gösteri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, çok sayıda metro hattı da kapatıldı. Ülke genelindeki cadde ve yollarda 199 blokaj eylemi yapıldı.

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 89 bin polis görev yaparken, Paris'i 8 bin polis ile 14 zırhlı araç koruyor.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Gösterilerde şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.,

Macron'un açıklamaları

Macron, "sarı yeleklilerin" protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

"Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuş ve yeniden gösteri çağrısı yapmıştı.

Muhabir: Yusuf Özcan, Hasan Esen