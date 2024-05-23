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Yaşam

Paris'te "Türk Mutfağı Haftası"nda Ege Bölgesi'ne özgü yemekler tanıtıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Ege Bölgesi'ne özgü yemekler tanıtıldı.

Şeyma Uzundere  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Paris'te "Türk Mutfağı Haftası"nda Ege Bölgesi'ne özgü yemekler tanıtıldı

Ankara

 Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonuyla gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine ilişkin Türkiye UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Aybet, "Türk Mutfağı Haftasının" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle 3 yıl önce başlatıldığını ve dünyanın dört bir yanında kutlandığını söyledi.

Türkiye'nin tanıtımı için gastronomi etkinliklerine önem verdiklerini kaydeden Büyükelçi Aybet, geçen yılki programda 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay mutfağının tanıtıldığını dile getirdi.

Büyükelçi Aybet, Türk lezzetlerinin "geleneksel, sıfır atık anlayışına dayalı ve sağlıklı" yönlerini ön plana çıkaracaklarını vurguladı.

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