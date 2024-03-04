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Dünya

Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 35'e çıktı

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e, yaralananların sayısının ise 43'e çıktığı bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 35'e çıktı

Ankara

The Dawn gazetesinin haberine göre, şiddetli sağanak ve kar, Gilgit-Baltistan bölgesi ile Belucistan ve Hayber-Pahtunhva eyaletlerinin bazı bölgelerinde hayatı önemli ölçüde etkiledi.

Hayber-Pahtunhva Afet Yönetim Otoritesinden yapılan açıklamada, eyalette şiddetli yağmur ve kar nedeniyle ölenlerin sayısının 35'e, yaralananların sayısının da 43'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, aşırı yağış ve toprak kaymaları nedeniyle 46 evin tamamen hasar aldığı, 300'den fazla evin ise kısmen yıkıldığı bildirildi.

Eyaletteki bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı kaydedilen açıklamada, bazı ana yolların da ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.

Belucistan

Diğer yandan, Belucistanlı yetkililer, yaptıkları açıklamada, eyaletin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çatıların çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer, hava koşullarından dolayı bu bölgelerde 82 evin tamamen, 120'den fazlasının da kısmen hasar gördüğünü kaydetti.

Belucistan'ın 9 bölgesinde yardım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden yetkililer, eyalet genelinde 900'den fazla kişinin güvenli bölgelere nakledildiğini söyledi.

Pakistan'daki şiddetli yağışlar

Hayber-Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışların etkisiyle bazı evlerin çatıları çökmüş, bazı evler de heyelan nedeniyle toprak altında kalmıştı.

Öte yandan olumsuz hava koşulları Lahor, Belucistan, Karaçi ve kuzeydeki dağlık bölgelere kadar ülkenin büyük bir kısmında etkili olmuştu.

Karaçi'de, yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle "acil durum" ilan ederken, Lahor'un bazı bölgelerinde de sağanak hayatı olumsuz etkilemişti.

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