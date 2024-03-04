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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Euro-Med, İsrail tanklarının Filistinlileri kasten ezerek öldürmesini "soykırımın bir parçası" olarak niteledi

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in tanklarının Filistinli sivilleri kasten ezerek öldürmesini kınayarak bu suçların, "soykırımın bir parçası" olduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Euro-Med, İsrail tanklarının Filistinlileri kasten ezerek öldürmesini "soykırımın bir parçası" olarak niteledi

Cenevre

Euro-Med tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail tanklarının Filistinli sivilleri kasten ezerek öldürmesi ve mülklere yaygın biçimde zarar verilmesi kınandı.

Açıklamada, "Bu suçlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik 7 Ekim 2023'ten beri devam eden soykırımının bir parçası." ifadesi yer aldı.

İsrail ordusunun 29 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde Filistinli bir sivili gözaltına aldıktan sonra sert bir şekilde sorguladığı, elleri plastik kelepçelerle bağlanan bu kişinin askeri bir araçla kasıtlı olarak ezilerek öldürüldüğünün belgelendiği kaydedildi.

Açıklamada, Filistinlinin parçalanmış bedeni ve etrafının, askeri bir tankın varlığına dair bariz işaretler taşıdığı vurgulanarak öldüğü sırada üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan Filistinlinin kıyafetlerinin kasıtlı olarak çıkarıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Belgelenen bir başka olayın 23 Ocak'ta Han Yunus bölgesinde yaşandığına işaret edilen açıklamada, bir barınakta uyuyan Ghannam ailesi üyelerinin İsrail tankı tarafından ezildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bir adam ve en büyük kızı öldürüldü, geri kalan üç çocuğu ve eşi yaralandı. 13 yaşındaki kız çocuğu Amina, babasının ve ablasının, bir İsrail tankının beklenmedik bir şekilde ve defalarca ailenin uyuduğu barınağın üzerinden geçmesi sonucu öldüğünü doğruladı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail tanklarının birçok sivil yerleşim yerindeki mülklerin yanı sıra özellikle araçları ezdiğinin de belgelendiği belirtilen açıklamada, "Bu durum, İsrail ordusunun Filistinlilerin mülklerine kasıtlı ve sistematik bir şekilde zarar verdiğini gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları konusunda bağımsız bir "uluslararası soruşturma komitesi" kurulması çağrısı da yer aldı.

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