Dolar
13.51
Euro
15.35
Altın
1,859.35
ETH/USDT
2,890.30
BTC/USDT
42,291.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun’da şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşları buluşmasında konuşuyor.
logo
Dünya

Pakistan'da öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde Müslüman öğrencilerin okullara başörtüsüyle gidemeyeceğine yönelik yasak, Pakistan’ın Karaçi şehrinde protesto edildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 13.02.2022
Pakistan'da öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti Fotoğraf: Sabir Mazhar/AA

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, Hindistan’ın Karnataka eyaletinde Müslüman öğrencilere yönelik başörtüsü yasağını protesto etmek için çok sayıda Pakistanlı öğrenci Karaçi'deki Basın Kulübü önünde toplandı.

Hindistan karşıtı sloganlar atan ve bu ülkedeki Müslüman öğrencilerle dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan göstericiler, ellerinde “başörtüsü hakkımız” yazılı pankartlar taşıdı.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksek okulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 919 bin 255'e çıktı
Güney Kore’de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzattı
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de 67 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Pakistan'da öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

Pakistan'da öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

İspanya'da STK'ler gösteri ve toplanma haklarının genişletilmesi için meydanlara indi

Hollanda'da 'Özgürlük Konvoyu' eylemi

İngiltere'de artan hayat pahalılığı Londra'da protesto edildi

İngiltere'de artan hayat pahalılığı Londra'da protesto edildi
Pakistan'da ralli tutkunu aile, ülkeye ilklerini yaşatıyor

Pakistan'da ralli tutkunu aile, ülkeye ilklerini yaşatıyor
Hindistan başörtüsü yasaklarının 'iç mesele' olduğunu iddia etti

Hindistan başörtüsü yasaklarının 'iç mesele' olduğunu iddia etti