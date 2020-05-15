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Dünya, Koronavirüs

Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 37 bini aştı

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1430 artarak 37 bin 218'e çıktı.

Behlül Çetinkaya   | 15.05.2020
Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 37 bini aştı Fotoğraf: Muhammad Reza/AA

İslamabad


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 1430 artarak 37 bin 218'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 33 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 803'e yükseldi.

Yapılan 13 bin 700 testin sonucu 1430 kişide virüs görüldü, vaka sayısı 37 bin 218, test sayısı ise 344 bin 450'ye yükseldi.

Virüsün ülkede ilk görüldüğü gün olan 26 Şubat'tan bu yana 10 bin 155 kişi iyileşti.

Ülkede en fazla vaka 14 bin 99 kişiyle yaklaşık 50 milyon nüfuslu Sindh'de, en az vaka 105 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.

İç hat uçuşları yarın başlayacak

Pakistan'da sosyal ve ticari hayatta uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılma kararının ardından uçuş yasaklarına ilişkin de adım atıldı.

Ülke içi uçuşların İslamabad, Karaçi, Lahor, Kuetta ve Peşaver kentlerinden kısıtlı olarak yapılmasına yarından itibaren başlanacağını duyuran Pakistan Sivil Havacılık Kurumu (CAA), uçak kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşınmasına izin verileceğini açıkladı.

Yolcuların ateşi ölçüldükten sonra sosyal mesafe kurallarına uygun olarak uçaklara gireceğini belirten CAA, tüm yolcuların ve uçuş ekibinin maske takmasının zorunlu olduğunu duyurdu.

CAA ayrıca 22 Mayıs'a kadar Barcelona, Milano ve Frankfurt'tan özel seferlerle Pakistan vatandaşlarının tahliye edileceğini de açıkladı.

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