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Dünya

Suudi Arabistan'da muhalif görüşlü öğretmenleri görevden uzaklaştırma adımı

Suudi Arabistan yönetiminin, muhalif görüşlü öğretmenlerin görevden uzaklaştırılması yönünde karar aldığı belirtildi.

Said İbicioğlu   | 15.05.2020
Suudi Arabistan'da muhalif görüşlü öğretmenleri görevden uzaklaştırma adımı

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan yönetiminin, muhalif görüşlü öğretmenlerin görevden uzaklaştırılması yönünde karar aldığı belirtildi. 

Yerel basında çıkan haberlere göre, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Hamed Al eş-Şeyh, ülkedeki Milli eğitim Müdürlerine, kendilerine bağlı okullardaki muhalif fikirlere sahip öğretmenleri görevden uzaklaştırmaları için geniş yetkiler verdi.

Görevden uzaklaştırılan öğretmenlere, haklarında açılan davalar karara bağlanıncaya kadar okul dışında geçici idari görevler verileceği ifade edildi.

Al eş-Şeyh, hangi şartlarda öğretmenlerin muhalif olarak tanımlanacağı ve görevden uzaklaştırılacağı konusunda ise detaylı bilgi paylaşmadı.

Suudi Arabistan medyasında daha önce de Eğitim Bakanı'nın Riyad'daki İmam Muhammed bin Suud Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi Dekanı'nı "muhalif kişileri ağırladığı" gerekçesiyle görevden uzaklaştırdığı yönünde haberler yer almıştı.

Suudi Arabistan yönetimi sık sık ülkedeki muhalif görüş ve sesleri bastırmak için hamleler yapmakla suçlanıyor.

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