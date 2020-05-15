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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinliler için bir destek mesajı paylaştı.

Muhammet Tarhan   | 15.05.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan "Nakba72" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Filistin’deki işgal ve zulüm siyasetine, hukuksuz ilhak girişimlerine ve ölü doğmuş sözde barış planlarına karşı, Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu ve istiklalini savunmaya devam edeceğiz." ifadesini

Çavuşoğlu, mesajını Arapça ve Türkçe paylaştı.

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