Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinliler için bir destek mesajı paylaştı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan "Nakba72" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Filistin’deki işgal ve zulüm siyasetine, hukuksuz ilhak girişimlerine ve ölü doğmuş sözde barış planlarına karşı, Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu ve istiklalini savunmaya devam edeceğiz." ifadesini
Filistin’deki işgal ve zulüm siyasetine, hukuksuz ilhak girişimlerine ve ölü doğmuş sözde barış planlarına karşı, Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu ve istiklalini savunmaya devam edeceğiz. #Nakba72— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 15, 2020
Çavuşoğlu, mesajını Arapça ve Türkçe paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.