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Dünya

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Singapur'da Müslümanların bu yılki hac ibadetlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle gelecek yıla ertelendiği duyuruldu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 15.05.2020
Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Ankara

Singapur İslam Dini Meclisinden yapılan açıklamada, bu sene hac ibadetini yerine getirmek için kayıt olan 900 kişinin kutsal topraklara ziyaretlerinin Kovid-19 sebebiyle 2021'e ertelendiği bildirildi. 

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na danışılarak bu şekilde bir kararın alındığı belirtildi.

Öte yandan, Singapur Fetva Kurulu, alınan kararı desteklediğini kaydetti.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 891'e yükselmiş, salgın sebebiyle 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 869'a çıkmış, salgın dolayısıyla 283 kişi yaşamını yitirmişti.

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