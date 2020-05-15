Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi
Singapur'da Müslümanların bu yılki hac ibadetlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle gelecek yıla ertelendiği duyuruldu.
Ankara
Singapur İslam Dini Meclisinden yapılan açıklamada, bu sene hac ibadetini yerine getirmek için kayıt olan 900 kişinin kutsal topraklara ziyaretlerinin Kovid-19 sebebiyle 2021'e ertelendiği bildirildi.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na danışılarak bu şekilde bir kararın alındığı belirtildi.
Öte yandan, Singapur Fetva Kurulu, alınan kararı desteklediğini kaydetti.
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 891'e yükselmiş, salgın sebebiyle 21 kişi hayatını kaybetmişti.
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 869'a çıkmış, salgın dolayısıyla 283 kişi yaşamını yitirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.