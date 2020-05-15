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Dünya

BM: Arakanlı Müslümanların kamplarında Kovid-19 tespit edilmesi endişe verici

Birleşmiş Milletler, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman'ın yaşadığı kampta ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edilmesinden büyük endişe duyulduğunu bildirdi.

Bayram Altuğ   | 15.05.2020
BM: Arakanlı Müslümanların kamplarında Kovid-19 tespit edilmesi endişe verici

Cenevre

Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "860 bin Arakanlı mülteciyi barındıran yoğun nüfuslu mülteci yerleşim birimlerinde virüsün potansiyel şiddetli etkileri konusunda ciddi endişeler bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Mahecic, kamp çevresinde de 400 bin Bangladeşlinin yaşadığını belirterek, bölgedeki mülteci ve yerel halktan oluşan nüfusun, Kovid-19 salgınında küresel açıdan en fazla risk altındaki topluluk olarak kabul edildiğini aktardı.

Sözcü, bölgede yüksek ölümlerin yaşanmaması için temiz su ve sanitasyon altyapısı için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

BM'nin alt kuruluşlarından Dünya Gıda Programı (WFP) kıdemli sözcüsü Elisabeth Byrs da Kovid-19'un, Bangladeş'in son 50 yılda kalkınmaya yönelik elde ettiği kazançları tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Byrs, ülkede zaten 40 milyon insanın yoksulluk içinde yaşadığını, salgın nedeniyle gelir kaybı ve tüketimin düşmesi durumunda milyonlarca insanın da yoksulluğa sürüklenebileceğini kaydetti.

"Kovid-19 kamptaki çocuklar için büyük tehdit"

UNICEF Sözcüsü Marixie Mercado ise WFP ve diğer ortaklarıyla kampta akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar için "tarama, tedavi ve bakım sağlamaya" devam ettiklerini söyledi.

Mercado, kamplardaki 5 yaş altı Müslüman çocukların yüzde 11'inin akut beslenme sorunu yaşadığını ifade ederek, Kovid-19'un bu çocuklar için büyük tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Kampta 2 kişide Kovid-19 tespit edilmişti

Bangladeş mülteci işlerinden sorumlu yönetici Mahbub Alam Talukder, dün AA muhabirine, Cox's Bazar'da Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta 2 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve ikisinin de karantinaya alındığını belirtmişti.

Kovid-19 tedbirlerinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Talukder, kamplarda koronavirüs belirtisi görülmesi halinde test yapıldığını kaydetmişti.

Kampların bulunduğu Cox's Bazar kentinde bugüne kadar 132 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.


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