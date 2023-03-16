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Dünya

Pakistan'da İmran Han'ın taraftarları, konutunun çevresinde beklemeye devam ediyor

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri, olası polis operasyonuna karşı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) liderinin Lahor'daki konutunun çevresinde bekleyişini sürdürüyor.

Muhammet Nazım Taşcı  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Pakistan'da İmran Han'ın taraftarları, konutunun çevresinde beklemeye devam ediyor Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu - AA

Lahor

Aralarında yaşlı, genç ve kadınların bulunduğu PTI taraftarları, Lahor'un Zaman Park bölgesinde ikamet eden Han'ın evinin çevresinden ayrılmıyor.

Eski başbakanın konutuna açılan yollara konteyner yerleştiren Han'ın destekçileri, olası polis operasyonlarına karşı hazırlık yapıyor.

Bölgedeki yolların kenarına polisin yıktığı çadırları yeniden kuran PTI taraftarları, buralarda uyuyor.

Zaman zaman hükümet aleyhine slogan atan partililer, Han'a yönelik gözaltı tehdidi sona erene kadar PTI liderinin evinin çevresinde kalmaya devam edeceklerini belirtiyor.

Yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan Han hakkında, 13 Mart'ta 2 ayrı tutuklama kararı verilmişti.

Polisin, Han'ı gözaltına almak için 14 Mart'ta başlattığı operasyon sonucu PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han'ı gözaltına alamamıştı.

Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.

İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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