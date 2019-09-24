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Dünya

Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Pakistan'ın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emel Öz Gözellik   | 24.09.2019
Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Yeni Mirpur'un 1 kilometre güneydoğusu olan 5,8 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiği bildirildi. 

Depremin başkent İslamabad, Lahor kenti ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedildiği belirtildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.



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