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Gündem, Asrın felaketi

Kuzenine bilinçsizce attığı "8" mesajıyla 102 saat sonra kurtulan depremzede yaşadıklarını anlattı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın, Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan Mustafa Sami Şahin, Tekirdağ'daki kuzenine bilinçsizce attığı mesaj sayesinde 102 saat sonra ekipler tarafından kurtarıldı.

Ayhan İşcen   | 10.02.2023
Kuzenine bilinçsizce attığı "8" mesajıyla 102 saat sonra kurtulan depremzede yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Kahramanmaraş

Elbistan'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında depremden 102 saat sonra Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi'nin 7 katlı binasının enkazında ulaşılan 33 yaşındaki Şahin'in tedavisi Elbistan Devlet Hastanesinde sürüyor.

Enkaz altında yaşadıklarını ve kuzenine attığı "8" mesajıyla ilgili detayları AA muhabirine anlatan Şahin, enkaz altındayken zaman zaman umudunun tükendiğini anlattı.

Merdiven boşluğunda kaldığını belirten Şahin, "Üstümde molozlar da vardı. Kötü bir yerde yakalandım. Orda zaman zaman 'Burada bitti galiba' dedim. Sık sık ölsem mi daha iyi olacak, kalsam mi iyi olacak onu sorguladım." dedi.

Ekiplerin nakış işler gibi enkaz içerisinde delikler açtığını anlatan Şahin, delikler açıldıkça telefonunun çekmeye başladığını ve mesajların iletildiğini vurguladı.

Şahin, kuzenine ulaşan 8 mesajının neden kaynaklandığını ise şöyle anlattı:

"Bilinçli bir mesaj değildi aslında. Bilinçli olarak yazdığım mesajların hiçbiri iletilmemiş, saçma bir mesaj tesadüfen Tekirdağ'daki kuzenime iletilmiş. O da mesajı görünce AFAD'a falan haber vermiş. Mesaja kadar enkazda mıyım, öldüm mü yaşıyor muyum, başka bir yerde miyim, kimsenin fikri yoktu. Tesadüfen giden 8 mesajı, AFAD'ın gelmesine vesile oldu. Olay bundan ibaret. Diğer mesajları yazarken bilinçliydim ama ulaşacağına umudum yoktu hiç. Gönderdiğim mesajların hepsi sonradan gitmiş, içinden biri ulaşmış, o da 8 olanı."

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