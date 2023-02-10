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Gündem, Asrın felaketi

Uşak'tan 2 uçakla deprem bölgesine battaniye sevkiyatı yapıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için Uşak'tan 12 bin 500 battaniye, Türk Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 uçakla deprem bölgesine gönderildi.

Mehmet Çalık   | 10.02.2023
Uşak'tan 2 uçakla deprem bölgesine battaniye sevkiyatı yapıldı Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Uşak Havaalanı'nda açıklamada bulunan Uşak Valisi Turan Ergün, depremden etkilenen illere battaniye sevkiyatını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi.

Depremden etkilenen illere birçok yardım malzemesi gönderdiklerini ancak battaniye ihtiyacının fazla olmasından dolayı bu yönde yoğun çaba harcadıklarını kaydeden Ergün, "Deprem bölgesine şu ana kadar ulaştırdığımız battaniye sayısı 730 bin. Burada da 12 bin 500 battaniyeyi şu an hava yoluyla gönderiyoruz. Bundan sonra üretilen günlük tüm battaniyeleri gerek hava yolu, gerek kara yoluyla bölgeye göndermeye devam edeceğiz." dedi.

Ergün, kentteki tüm üreticilerin kapasitelerini en üst limite çıkardığını belirterek "Günlük 45-50 bin civarında üretim kapasiteleri var, onu zorluyorlar. Depremin ilk günü Konya tarafında yoğun kar yağışı vardı. Tırlarımız bu yüzden gecikti bölgeye ulaşmakta. Şu ana kadar yola çıkardığımız battaniyelerin yüzde 90'a yakını deprem bölgelerine ulaştı." diye konuştu.

Uçakların Adana'ya gideceğini aktaran Vali Ergün, battaniyelerin bölgeye dağıtımının buradan gerçekleşeceğini anlattı.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından uçaklar Adana'ya gitmek üzere havalandı.

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