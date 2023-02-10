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Dünya

Johnson & Johnson, "asrın felaketi" nedeniyle 1 milyon dolar yardım sağlayacak

ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde uluslararası sivil toplum kuruluşlarının afet yardımı çabalarını desteklemek için 1 milyon dolar katkıda bulunacağını açıkladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 10.02.2023
Johnson & Johnson, "asrın felaketi" nedeniyle 1 milyon dolar yardım sağlayacak

New York

Şirketin bölgeye yapacağı yardımlara ilişkin açıklamasında, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlere başsağlığı dilendi.

Afet yardımı çabalarını desteklemek için Uluslararası Tıp Derneği (IMC) ve Uluslararası Kurtarma Komitesine (IRC) 1 milyon dolar taahhütte bulunulduğu bildirilen açıklamada, Türkiye'deki kurtarma çabalarına acil destek için afet yardımı kuruluşu "Direct Relief"e fon bağışlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, termal battaniye bağışlanacağı ve hijyen ürünleri, cerrahi dikişler, yara örtüleri ve diğer tıbbi ürünler dahil olmak üzere acil ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri sağlamak için de çalışılacağı belirtildi.

Felaketten etkilenen şirket çalışanları ile ailelerine geçici konaklama ve ulaşım ile yiyecek ve suya erişim desteği sağlanacağı bildirilen açıklamada, insani kriz sırasında destek sağlamanın yollarının belirlenmeye devam edileceği vurgulandı.

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