Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,461.90
BTC/USDT
20,400.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul’da“39 İlçesi ile İstanbul Seçime Hazır” programında konuşuyor.
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Depremlerin vurduğu Samandağ'da kahve tezgahını yeniden açtı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesindeki evi hasar gören ve çocuklarıyla çadırda barınan Derya Yorgun, sahildeki "kumda kahve" tezgahının başına yeniden geçti.

Sinan Balcıkoca, Sergen Sezgin  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Depremlerin vurduğu Samandağ'da kahve tezgahını yeniden açtı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Hatay

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Samandağ'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

İlçede yaşayan 42 yaşındaki Derya Yorgun, depremlerin ardından sahilde yıllardır ekmek kapısı olan kumda kahve tezgahının başına geçti.

Sahil bölgesine gelenlere kumda pişirdiği kahveleri satan Yorgun, ekmeğine sahip çıkmanın gururunu yaşıyor.

"Hayat devam ediyor"

Derya Yorgun, AA muhabirine, 6 yıldır sahildeki küçük tezgahında Türk kahvesi sattığını belirtti.

Eşinin çalışmak için 3 ay önce yurt dışına gittiğini anlatan Yorgun, depremde evlerinin hasar gördüğünü ve bu nedenle halen üç çocuğuyla çadırda barındıklarını söyledi.

Yorgun, ilçeyi terk etmeyi hiç düşünmediğini ifade ederek, "Hayat devam ediyor. İmkanlar el verdiği kadar da devam edeceğiz. Kaldığımız yerden tekrar kumda kahve satmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Müşterilerinin de kendisine destek olduğunu anlatan Yorgun, "Samandağlı olarak burayı, memleketimi terk etmeyeceğim. Bir şekilde ayakta durmak için de bu işi yapmaya devam edeceğim. Yaşadığım ve burada imkanlar olduğu sürece memleketimde kalıp bu işi yapacağım." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'daki Zeytin ve Zeytinyağı Müzesinin 300 yıllık binası da depremlerde hasar gördü
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
Şanlıurfa'da depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti
Terör örgütü PKK'nın Güvenpark'taki saldırısının üzerinden 7 yıl geçti

Benzer haberler

Hatay'daki Zeytin ve Zeytinyağı Müzesinin 300 yıllık binası da depremlerde hasar gördü

Hatay'daki Zeytin ve Zeytinyağı Müzesinin 300 yıllık binası da depremlerde hasar gördü

Depremlerde Malatya'da her 4 binadan 1'i yıkıldı ya da ağır hasar aldı

Nurdağı'nda deprem sonrası acil yıkılması gereken binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 279'a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 279'a yükseldi
Depremlerin vurduğu Samandağ'da kahve tezgahını yeniden açtı

Depremlerin vurduğu Samandağ'da kahve tezgahını yeniden açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet