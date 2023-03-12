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Gündem, Asrın felaketi

Nurdağı'nda deprem sonrası acil yıkılması gereken binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde acil yıkılacak binaların kontrollü yıkımları devam ediyor.

Gamze Nur Sarı  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Nurdağı'nda deprem sonrası acil yıkılması gereken binaların kontrollü yıkımı sürüyor Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Gaziantep

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan da acil yıkılacak binalar kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.

Kamyonlara yüklenen molozlar ekipler tarafından döküm için belediyenin belirlediği alana götürülüyor.

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