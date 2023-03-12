Nurdağı'nda deprem sonrası acil yıkılması gereken binaların kontrollü yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde acil yıkılacak binaların kontrollü yıkımları devam ediyor.
Gaziantep
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan da acil yıkılacak binalar kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.
Kamyonlara yüklenen molozlar ekipler tarafından döküm için belediyenin belirlediği alana götürülüyor.
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