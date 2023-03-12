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Gündem, Asrın felaketi

Depremin yıkıma neden olduğu Nurdağı'nda kalıcı konutlar için hummalı çalışma

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca kalıcı konutların inşası için çalışmalar sürüyor.

Fırat Özdemir, Cebrail Caymaz  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Depremin yıkıma neden olduğu Nurdağı'nda kalıcı konutlar için hummalı çalışma Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Gaziantep

Bademli Mahallesi'nde 24 Şubat'ta ilk kazması vurulan 26 blok ve 456 konuttan oluşan projede 8 bloğun hafriyat çalışması tamamlanarak temel altı betonu döküldü.

Alanda kalıcı konutların inşası için hummalı çalışmalar devam ediyor.

Proje Koordinatörü Zeki Karademir, AA muhabirine, 18 bloğun temel kazma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Açılan 8 konut temelinde grobeton (dolgu, tesviye ve temel altı betonu) dökümünün tamamlandığını belirten Karademir, "Burada zemin etütleri bitti, projelerimiz onaylandı. İnşallah önümüzdeki hafta başı ilk temelimize betonu dökmüş olacağız." dedi.

"İnsanlarımızın güvenle oturacağına inanıyorum"

Karademir, konutların statik projelerinin tünel kalıp sistemiyle oluşturulduğunu, zemin üstü 3 kat olarak dizayn edildiklerini dile getirdi.

Her blokta asansör, ısı, su ve ses izolasyonları bulunacağını vurgulayan Karademir, şunları kaydetti:

"Konutlarımızın yolları ve çevre düzenlemesi olacak. Projemiz için 8 aylık bir süremiz var, süre kısıtlı ama tüm gayretimizle elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz ve çalışacağız, taahhüdümüzü yerine getireceğiz. Yaşadığımız deprem felaketinde görüldü ki mümkün olduğunca fay hattına uzak, arazi ve zemin yapısının betonarme imalatına uygun, depreme daha dayanaklı olan tünel kalıp sistemiyle yapılmasıyla inşallah herhangi bir olumsuzluk yaşamayacağız. İnsanlarımızın güvenle oturacağına, huzurla yaşayacağına inanıyorum."

Karademir, konutların inşasında birçok kurumun işbirliği yaptığını sözlerine ekledi.

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