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Dünya, Koronavirüs

Pakistan’dan Hindistan’a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi ekipman yardımı teklifi

Pakistan, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle Hindistan’a solunum cihazlarının da olduğu tıbbi ekipman desteği teklifinde bulundu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 24.04.2021
Pakistan’dan Hindistan’a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi ekipman yardımı teklifi

İslamabad

Pakistan, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle Hindistan’a solunum cihazlarının da olduğu tıbbi ekipman desteği teklifinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan halkı ile dayanışma göstergesi olarak Pakistan’ın Hindistan’a solunum cihazı, solunum yetmezliği tedavisinde kullanılan BPAP cihazı, kişisel koruyucu ekipman, X-ray cihazı ve ilgili malzemelerden oluşan yardım teklifinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Pakistan ve Hindistan’ın ilgili makamlarının yardım malzemelerinin hızlı şekilde ulaştırılması için birlikte çalışabilecekleri ve salgının oluşturduğu tehlikeyi hafifletecek iş birliği yollarını görüşebilecekleri kaydedildi.

Dün, Pakistan merkezli Edhi Vakfı Başkanı Faysal Edhi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yazdığı mektupta, ülkede artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla Yeni Delhi yönetimine 50 ambulans ve sağlık ekibi göndermeyi teklif etmişti.

Pakistan Başbakanı Han, Twitter’dan bugün yaptığı açıklamada, Hindistan halkı ile dayanışma içinde olduklarını kaydetmişti.

- Hindistan'da vakalar, sağlık sistemini çökme noktasına getirdi

Hindistan'da son haftalarda rekor düzeye ulaşan Kovid-19 vakaları, ülkenin halihazırda kırılgan durumdaki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Hastanelerin kapasitesi her gün artan hasta sayısını kaldırmakta güçlük çekerken oksijen tüpü ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara yol açıyor.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 346 bin 786 vaka "dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçmişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, toplam vaka sayısının 16 milyon 610 bin 481'e, can kaybı sayısının 189 bin 549’a ulaştığı Hindistan, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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Pakistan’dan Hindistan’a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi ekipman yardımı teklifi
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