Euro
7.72
Dolar
6.79
BIST 100
109,879.60
Altın
1,719.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 506'ya yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 8 bin 506'ya yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 10.06.2020
İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 506'ya yükseldi

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 8 bin 506'ya yükseldi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemler belirlendi
Bahar nezlesi ve Kovid-19 belirtileri benzerliği uyarısı
İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 506'ya yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aştı
Singapur 'Remdevisir'in Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı

Benzer haberler

Avusturya sınırlarını 31 ülkeye açıyor

Avusturya sınırlarını 31 ülkeye açıyor

İran 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacak

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Rus bankalarının karı rekor düzeye geriledi

İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 35 değer kaybetti

İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 35 değer kaybetti
Dedeler, nineler ve torunlar sahillerde buluştu

Dedeler, nineler ve torunlar sahillerde buluştu
OECD: Kovid-19’da ikinci dalga küresel ekonomiye maliyeti artıracak

OECD: Kovid-19’da ikinci dalga küresel ekonomiye maliyeti artıracak