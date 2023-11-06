Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Sarandon: Filistin'in yanındayım
Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım." ifadesini kullandı.
Ankara
Sarandon, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'e desteğini duyurdu.
ABD'nin New York kentinde, 5 Kasım'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinden bir fotoğrafını paylaşan Oscar ödüllü oyuncu, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım. Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir." değerlendirmesinde bulundu.
You don’t have to be Palestinian to care about what’s happening in Gaza. I stand with Palestine. No one is free until everyone is free. https://t.co/23JHFbuf5K— Susan Sarandon (@SusanSarandon) November 4, 2023
Sarandon, 21 Ekim'de, aralarında Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart, Kristen Stewart, Mahershala Ali ve Riz Ahmed gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 55 sanatçı ve aktivist ile birlikte gönderdiği mektupla ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Filistin arasında ateşkes çağrısı yapmasını istemişti.
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