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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Odessa'da Rus ordusuna ait 9 İHA düşürüldü

Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da saldırı girişiminde bulunan 9 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, bölgede bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ramin Abdullayev  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Odessa'da Rus ordusuna ait 9 İHA düşürüldü

Kiev

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düşürülen İHA'ların üç noktada yangına neden olduğunu ve söndürme çalışmalarının dört saatten fazla sürdüğünü ifade etti.

Rus ordusunun son haftada Odessa'ya üçüncü kez hava saldırısı düzenlediğini hatırlatan Kiper, "Sadece Odessa bölgesinde bu gece 9 İHA düşürüldü. Bazı evlerde ve depoda yangın çıktı. Olay yerinde bir kişinin cesedine ulaşıldı." bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusu Güney Operasyonel Komutanlığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunca Kırım üzerinden gönderilen İran yapımı 16 "Şahed" tipi İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.

Ukrayna basını, son bir günde Kiev, Herson ve bazı bölgelere hava saldırısı düzenlendiğini yazdı.

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