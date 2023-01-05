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Dünya

Norveç, Ukrayna'ya 10 bin modern top mermisi gönderdiğini açıkladı

Norveç Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 10 bin uzun menzilli modern top mermisi gönderdiğini duyurdu.

Atila Altuntaş   | 05.01.2023
Norveç, Ukrayna'ya 10 bin modern top mermisi gönderdiğini açıkladı

Stockholm

Norveç Savunma Bakanı Björn Arild Gram, ülkesinin devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın savunmaya çok ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle ülkeye 10 bin uzun menzilli top mermisi gönderdiklerini söyledi.

Rusya savaşının başlamasından bu yana Ukrayna'ya 600 bin avro tutarında askeri yardım gönderdikleri bilgisini paylaşan Gram, "Rusya'nın Ukrayna'da savaşı kazanmasına izin veremeyiz. Norveç, Ukrayna'yı silah ve teçhizatla desteklerken uluslararası hukuka uygun güvenli bir zeminde hareket ediyor." ifadesini kullandı.

Gram, Ukrayna'ya gönderdikleri top mermilerinin 30 bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini, mermilerin M109 kundağı motorlu obüslerde kullanıldığını belirtti.

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