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Dünya

Norveç Nobel Komitesi'nden Etiyopya Başbakanı Ahmed'e 'uyarı' mesajı

Norveç Nobel Komitesinin, barışa yaptığı katkılardan dolayı 2019 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed için "nadir bir uyarı" mesajı yayınlandığı bildirildi.

Gökhan Kavak   | 13.01.2022
Norveç Nobel Komitesi'nden Etiyopya Başbakanı Ahmed'e 'uyarı' mesajı

İstanbul

Oslo merkezli komiteden yapılan açıklamada, Başbakan Ahmed'e yönelik uyarının, Tigray bölgesindeki savaş ve insan hakları ihlalleriyle ilgili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Nobel Barış Ödülü sahibi ve Başbakan olarak Abiy Ahmed, çatışmayı sonlandırmak ve barışa katkı sağlanmak için özel bir sorumluluğa sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Ahmed'in barış ödülünü, 2019'daki çabaları nedeniyle aldığının altı çizilen açıklamada, ülkede etnik çatışmaların yaşandığına ve insani krizin ise ciddi seviyelere ulaştığına dikkat çekildi.

Nobel Barış Ödülü, 2019'da "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" nedeniyle Etiyopya Başbakanı Ahmed'e verilmişti.

Etiyopya'daki çatışmalar

Bir yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Etiyopya'da, barışın tesis edilmesi için 29 Aralık 2021'de, 11 kişiden oluşan Ulusal Diyalog Komisyonu kurulmuştu.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) bağlı isyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Hükümet güçleriyle isyancılar arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, şimdiye dek yüz binlerce kişiyi yerinden etti ve milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.

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