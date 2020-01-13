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Dünya

Etiyopya Başbakanı Ahmed: Trump şikayetini Nobel’e yapmak zorunda

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ABD Başkanı Trump’ın Nobel ödülünün kendisinin hakkı olduğuna ilişkin sözleri üzerine, “Başkan Trump, şikayetini Nobel’e yapmak zorunda.” dedi.

Tufan Aktaş   | 13.01.2020
Etiyopya Başbakanı Ahmed: Trump şikayetini Nobel’e yapmak zorunda

Pretoria

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Güney Afrika’daki resmi temasları sırasında gazetecilerin ABD Başkanı Donald Trump’ın sözleri hakkındaki sorularına cevap verdi. 

ABD Başkanı'nın konuya ilişkin şikayetini Etiyopya’ya değil Nobel komitesine sunması gerektiğini belirten Ahmed, "Nobel’in bir kişiyi nasıl seçtiğine ilişkin bilgim yok." dedi.

"Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım"

Trump, Ohio'daki bir seçim mitinginde yaptığı konuşmada, “Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ama duydum ki o ülkenin lideri ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor.” ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, Etiyopya ve Abiy Ahmed’in isimlerini zikretmese de söz konusu konuşma, Etiyopya’da büyük tepkilere yol açmıştı.

Bazı uzmanlar, Trump’ın Mısır ve Etiyopya arasında krize yol açan Hedasi Barajı müzakerelerinde ABD’nin ara buluculuğunu kastettiği yorumunu yapmıştı.

Nobel Barış Ödülü, geçen yıl “Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları” dolayısıyla Ahmed’e verilmişti.

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