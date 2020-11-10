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Dünya

Etiyopya ordusu Humera Havaalanını ele geçirdi

Etiyopya ordusunun, Tigray bölgesinde yerel yönetimi devirmek için düzenlenen askeri operasyonda stratejik öneme sahip Humera Havaalanını ele geçirdiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 10.11.2020
Etiyopya ordusu Humera Havaalanını ele geçirdi

İstanbul

Etiyopya basınındaki habere göre, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) kontrolündeki Humera Havaalanı, federal hükümet güçlerine karşı üs olarak kullanılıyordu.

Havaalanı operasyonu polis, istihbarat ve milis güçlerle ortak düzenlendi.

Operasyonda ayrıca Maidali, Dansha, Baker ile Ligudi bölgeleri ele geçirildi ve Humera ile Sudan yolunda da kontrol sağlandı.

Tigray eyaletine askeri operasyonun ilk aşaması tamamlandı

Federal hükümetin Tigray eyaletinde başlattığı askeri operasyonun ilk aşaması cuma günü tamamlandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu. 

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Ahmed'in kararının yıllardır milislerin silahlandığı Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor. 

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı. 

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.  Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

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