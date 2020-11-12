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Dünya

Etiyopya'da ordunun Tigray Halk Kurtuluş Cephesine yönelik operasyonuna destek gösterisi

Etiyopya'da binlerce kişi, federal ordu birliklerinin Tigray bölgesinde sürdürdüğü askeri operasyona destek için gösteri düzenledi.

Gökhan Kavak   | 12.11.2020
Etiyopya'da ordunun Tigray Halk Kurtuluş Cephesine yönelik operasyonuna destek gösterisi

İstanbul

Yerel basındaki habere göre, Etiyopyalılar, Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) ordu birliklerine karşı saldırılarını protesto etti.

Etiyopyalılar, Oromia, Somali ve Afar eyaletleri başta olmak üzere birçok yerde toplanarak ordu birliklerinin Tigray bölgesindeki operasyonlarına destek verdi.

"Ordumuzun yanındayız", "TPLF cuntası Etiyopya'yı bölemeyecek" ve "Etiyopya kazanacak" sloganları atan göstericiler, Tigray bölgesindeki operasyonların da devam etmesini istedi.

Etiyopya'da meclis, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyelerinin dokunulmazlığını kaldırdı 

Etiyopya meclisi, "orduya karşı suç işlemek" ve "terör" suçlamalarıyla 7 Tigraylı meclis üyesinin dokunulmazlığını kaldırdı.

Tigray Eyaleti Başkanı Debretsion Gebremichael ve sözcüsü Getachew Reda, dokunulmazlığı kaldırılan siyasetçiler arasında yer alıyor.

Meclis geçen hafta Tigray Eyalet Meclisini feshederek geçici hükümet kurulmasını kararlaştırmıştı.

Etiyopya’daki çatışmalar nedeniyle Sudan’a sığınanların sayısı 10 bine ulaştı

Sudan ile Etiyopya sınırında bulunan mülteci kampındaki yetkililerden Al-Sir Khalid, gazetecilere yaptığı açıklamada, Etiyopya'dan kaçanların çoğunluğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Etiyopya'dan Sudan'a göç edenlerin çok yorgun ve bitkin olduğunu aktaran Khalid, insanların aç ve susuz şekilde günlerdir engebeli arazide yürüdüğünü vurguladı.

Yetkililer, Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısının 10 bine ulaştığı, çok daha fazla kişinin Sudan'a sığınabileceği ve bu kişilere acil insani yardım yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Başbakan diyalog çağrılarını reddetti

Bu arada, komşusu Eritre'yle yaptığı barış anlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Başbakan Abiy Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtti. 

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayri meşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.  Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018’de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda muhalif grubun hedefinde.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı. 

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor. 

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