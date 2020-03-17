Nijerya'nın başkenti Abuja'da doktorlar 'süresiz grev'e gitti
Nijerya'nın başkenti Abuja'da görev yapan doktorlar, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle ülkede 3. yeni tip koronavirüs vakasının tespit edilmesinden birkaç saat sonra süresiz greve gitme kararı aldı.
Abuja
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da görev yapan doktorlar, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle süresiz greve gitme kararı aldı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkede 3. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinden birkaç saat sonra başkent Abuja'daki doktorlar süresiz grev başlattı.
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği Abuja Başkanı Roland Aigbovo yaptığı açıklamada, kentte görevli doktorların 2 aydır maaş alamadığını belirtti.
Aigbovo, doktorların maaş alana kadar işe dönmeyeceklerini, ayrıca sağlık sektörüne ayrılan ödeneğin de artırılması gerektiğini ifade etti.
Birçok ülkenin Kovid-19 ile mücadele ettiği dönemde Nijerya'daki grev kararının, Devlet Başkanı Muhammed Buhari liderliğindeki hükümeti zor durumda bırakması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.