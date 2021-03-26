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Dünya

Nijerya'da öğrencileri kaçıran silahlı çetenin kampı imha edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda öğrencileri kaçıran silahlı çetenin kaldığı kamp bombalandı, çok sayıda çete üyesi öldürüldü.

Adam Abu-bashal   | 26.03.2021
Nijerya'da öğrencileri kaçıran silahlı çetenin kampı imha edildi

Abuja

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan yaptığı açıklamada, eyaletin Mando bölgesindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Koleji'nde kaçırılan 39 öğrenciyi kurtarmak için ordunun operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda silahlı çetenin sığınakları ve kampının imha edildiğini aktaran Aruwan, çok sayıda çete üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

Aruwan, kaçırılan 39 öğrenciyi bulmak için kurtarma operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

180 kişi kurtarılmıştı

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Federal Ormancılık Mekanizasyonu Koleji'ne düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180'i kurtarılmıştı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 3 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

"Gizemli hastalık" nedeniyle 30 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Öte yandan Nijerya'nın Sokoto eyaletindeki bir okulda "gizemli hastalık" nedeniyle 30 kız öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Abdurrahman Dantsoho, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletteki kız kolejinde henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 30 kız öğrencinin hastanelik olduğunu belirtti.

Dantsoho, okulda böyle bir durumun yaşanmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Okula 10 sağlık personelinin sevk edildiğini aktaran Dantsoho, "Test için okuldaki su, yiyecek ve çevredeki diğer malzemelerden örnekler alındı." dedi.

Dantsoho, henüz hastalıktan kaynaklanan ölüm yaşanmadığını söyledi.

Nijerya'da geçen sene "gizemli hastalık" nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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