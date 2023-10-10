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Dünya

Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı

Nijer'de konuşlu Fransız askerleri, askeri hükümetin talebiyle ülkeden ayrılmaya başladı.

Fatma Esma Arslan  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı Nijer’in başkenti Niamey’deki Fransız askeri hava üssü (Fotoğraf/AA: Balima Boureima)

Dakar

Askeri hükümetten yapılan açıklamada, ülkede konuşlu Fransız askerlerinden ilk grubun bugün itibarıyla Nijer güvelik güçlerinin nezaretinde ayrılmaya başladığı kaydedildi.

Nijer'de konuşlu yaklaşık 1400 Fransız askerinden ilk etapta 400'ünün ülkeden ayrılması bekleniyor.

Nijer'de, 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri hükümet, Fransa ile tüm askeri anlaşmaları feshetmiş ve Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep etmişti.

Bu talebin akabinde Fransa, askerlerini yıl sonuna kadar çekeceğini açıklamıştı.

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